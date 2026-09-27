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В торговом центре в Воркуте произошел пожар

Происшествия

В торговом центре «Белые ночи» в городе Воркуте Республики Коми произошел пожар, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Площадь пожара составила 430 квадратных метров.

«27 сентября в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании кровли в торговом центре „Белые ночи“ по улице Ленина в Воркуте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что происходило горение на мансардном этаже здания.

О пострадавших не сообщается. В ликвидации пожара задействованы 12 человек и четыре единицы техники.

Ранее на Сахалине загорелся мебельный магазин. Площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров.

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