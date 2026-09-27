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В результате ДТП в Турции погибли семь человек

Происшествия

В Турции пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль. В результате аварии погибли семь человек, сообщает РЕН ТВ.

Кроме того, еще 16 человек пострадали.

По предварительной информации, ДТП произошло в окрестностях города Газиантеп. Микроавтобус столкнулся с другим автомобилем, после чего перевернулся. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, полиции и спасателей.

Отмечается, что один из пострадавших до сих пор остается в тяжелом состоянии.

Ранее туристический автобус попал в ДТП  в Верхней Баварии. В результате погибли как минимум два человека.

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