сегодня в 23:38

В результате ДТП в Турции погибли семь человек

В Турции пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль. В результате аварии погибли семь человек, сообщает РЕН ТВ .

Кроме того, еще 16 человек пострадали.

По предварительной информации, ДТП произошло в окрестностях города Газиантеп. Микроавтобус столкнулся с другим автомобилем, после чего перевернулся. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, полиции и спасателей.

Отмечается, что один из пострадавших до сих пор остается в тяжелом состоянии.

Ранее туристический автобус попал в ДТП в Верхней Баварии. В результате погибли как минимум два человека.

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