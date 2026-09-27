В результате ДТП в Турции погибли семь человек
В Турции пассажирский автобус протаранил легковой автомобиль. В результате аварии погибли семь человек, сообщает РЕН ТВ.
Кроме того, еще 16 человек пострадали.
По предварительной информации, ДТП произошло в окрестностях города Газиантеп. Микроавтобус столкнулся с другим автомобилем, после чего перевернулся. На место происшествия прибыли бригады скорой помощи, полиции и спасателей.
Отмечается, что один из пострадавших до сих пор остается в тяжелом состоянии.
Ранее туристический автобус попал в ДТП в Верхней Баварии. В результате погибли как минимум два человека.
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