Концерт Канье Уэста может пройти в Москве летом 2027 года

Концерт американского рэпера Канье Уэста может состояться в Москве летом 2027 года, сообщает РЕН ТВ .

Турецкая компания ILS VISION, организовавшая концерт рэпера в Стамбуле, опубликовала на своем сайте информацию о мероприятии, которое находится в разработке.



В публикации говорится, что предварительная дата концерта — 10 июля 2027 года.

Ранее было объявлено, что Канье Уэст выступит с концертами на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Спустя несколько дней после анонса представители стадиона сообщили, что площадка официально не подписывала никаких договоров по поводу проведения шоу рэпера. Поклонники потеряют 300 млн рублей, если концерт отменят.

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