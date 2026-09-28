В Москве утром понедельника ожидается туман с видимостью 200-700 метров

Туман с видимостью 200 — 700 метров ожидается на территории Москвы предстоящей ночью и утром 28 сентября, предупредили в столичном главке МЧС России.

«… во второй половине ночи и утром с сохранением до 10 часов 28 сентября в ТиНАО города Москвы ожидается туман с видимостью 200-700 метров», — говорится в сообщении.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию между автомобилями.

Ранее сообщалось, что прошедшая пятница в столице стала самым холодным днем с начала осени. Столбики термометров опустились до плюс 12,2 градусов.

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