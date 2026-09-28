Первый полет укороченной версии МС-21 запланирован на 2028 год

Генеральный директор филиала ПАО «Яковлев» «Иркутский авиационный завод» (входит в ОАК Госкорпорации «Ростех») Андрей Сойнов рассказал, что первый полет укороченной версии самолета МС-21 запланирован на августа 2028 года, сообщает РИА Новости .

По его словам, первые детали уже изготавливаются, стоят на станках. Разработаны детальные графики.

«Наша задача как завода в августе 2028 года самолет поднять в воздух. И с этой задачей мы справимся», — отметил он.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией «Яковлев».

Компания «Яковлев» является частью Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входящей в структуру «Ростеха». Предприятие занимается производством учебно-тренировочных самолетов Як-152 и ведет разработки новых моделей гражданских самолетов SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и МС-21.

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