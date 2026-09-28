В Южно-Сахалинске произошел пожар на складе

На складе мебельного магазина в Южно-Сахалинске потушили пожар, сообщает ТАСС .

Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

«Огнеборцы МЧС России не допустили распространения огня на соседнее складское помещение, а также на первые этажи цеха по производству мебели и выставочного зала магазина», — сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ликвидации пожара участвовали 35 человек и семь единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Ранее на Сахалине загорелся мебельный магазин. Площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.