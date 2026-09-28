Сын Усольцевых не будет требовать признания родственников умершими

Данил Баталов — сын Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с мужем и дочерью в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, не намерен требовать в суде признания своих родственников умершими, сообщает ТАСС .

«Нет, не буду [подавать в суд]. <…> Как по мне, будет лицемерно подавать в суд на признание моих родителей умершими, если я искренне верю, что они живы», — сказал он.

Супруги Усольцевы с дочерью пропали в сентябре 2025 года во время туристического похода в Кутурчинском Белогорье. Масштабные поиски результатов не дали.

Ранее координатор «ПримПоиск» заявила, что поиски семьи Усольцевых могут показать результат осенью. По ее словам, опавшая листва и отсутствие густой травы создают необходимые условия для обзора с воздуха.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.