В Алтайском крае при пожаре погибли три человека Происшествия сегодня в 02:42

При пожаре в частном доме в городе Алейске погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Звеном газодымозащитной службы на пожаре обнаружены трое погибших», — говорится в сообщении. Площадь пожара составила 90 квадратных метров. В ликвидации возгорания участвовали 22 человека и семь единиц техники, в том числе от МЧС России 11 человек и 4 единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Ранее на Сахалине загорелся мебельный магазин. Площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.