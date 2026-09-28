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В США 11 человек пострадали в перестрелке на праздновании дня рождения

Происшествия

В ходе перестрелки при конфликте на праздновании дня рождения в американском штате Джорджия пострадали 11 человек, сообщает РИА Новости.

Группу молодых людей выгнали из арендованного дома, когда они отмечали день рождение девушки. Тогда они отправились в парк.

На другой стороне улицы появилась вторая группа людей. После словесного конфликта, обе группы начали стрелять друг в друга.

Ранее в Волгограде в продуктовом магазине застрелили многодетного отца. Трагедия произошла на глазах у его детей.

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