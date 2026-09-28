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В Приморье из-за аварии часть жителей округа остались без электричества

Часть жителей Шкотовского округа Приморского края остались без света из-за аварии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Ночью в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении электроснабжения в Шкотовском округе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под отключение попали поселок Штыково и село Смоляниново, всего 225 домов, в которых проживают 3 415 человек. Без света остаются 158 домов с 1 152 жильцами в Штыково.

Ранее на северо-востоке Польши около 145 тыс. домохозяйств оказались обесточены в результате резкого ухудшения погоды.

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