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Зеленский сообщил Трампу о возможном снижении интенсивности ударов по НПЗ России

Американский президент Дональд Трамп заявил, что потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского «сбавить обороты» в отношении ударов по российскому топливно-энергетическому комплексу, тот сказал, что Украина, возможно, поступит так, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Fox News.

«Я поговорил с <…> Зеленским. Я сказал: „Вам нужно сбавить обороты в отношении нефтеперерабатывающих заводов [России]“. Он ответил: „Ну, возможно, мы так и поступим“, — рассказал Трамп.

Он добавил, что разберется с этой ситуацией.

Ранее в США заявили, что помогут восстановить Украину в случае подписания мирной сделки с Россией и урегулирования многолетнего конфликта.

Кроме того, 12 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G-20 в Майями. Мероприятие пройдет в декабре.

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