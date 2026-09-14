США помогут восстановить Украину в случае подписания мирной сделки с Россией и урегулирования многолетнего конфликта. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Такая опция в текущей ситуации выглядит логичной», — заявил собеседник агентства.

12 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский сказал, что готов встретиться с президентом РФ на саммите «Большой двадцатки» в Майями. Мероприятие пройдет в декабре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эту инициативу. Он напомнил, что предложение Владимира Путина остается в силе — Зеленский может приехать в Москву, если действительно хочет этой встречи.

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