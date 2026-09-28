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Часть Владивостока останется без холодной воды из-за аварии

ЖКХ

В городе Артем и в одном из районов Владивостока будет отключена холодная вода из-за аварийного отключения электроэнергии в Приморье, сообщили в Приморском водоканале на платформе «Макс».

«В связи с аварией на подстанции ДРСК (Дальневосточная распределительная сетевая компания — прим. ред.) в п. Штыково произошло отключение электроэнергии», — говорится в сообщении.

Там отметили, что ориентировочное время возобновления подачи воды — 18:00 (11:00 мск).

Ранее сообщалось, что часть жителей Шкотовского округа Приморского края остались без света из-за аварии.

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