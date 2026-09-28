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На Камчатке пропала школьница

Общество

На Камчатке ищут школьницу, которая ушла из дома вечером 27 сентября, сообщает ТАСС.

«В Петропавловске-Камчатском полицейские и волонтеры ищут 12-летнюю Татьяну Ященко», — рассказали в поисково-спасательном отряде «Доброволец».

Девочка ушла из дома, который находится на проспекте Циолковского.

Она была одета в черные джинсы, куртку, белые кроссовки. Ее рост около 165 см, волосы светлые.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре вторые сутки ищут мать с восьмимесячным ребенком. 19-летняя девушка с сыном ушла в больницу и пропала.

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