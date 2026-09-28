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В Эрбиле на севере Ирака прогремел взрыв

Общество

В иракском Эрбиле на севере страны прозвучал взрыв, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV.

Сообщается о взрыве в Эрбиле на севере Ирака», — говорится в сообщении.

Подробности не уточняются, последствия взрыва неизвестны.

Ранее президент Ирана Пезешкиан отправился в Нью-Йорк на фоне обсуждения возможной встречи с Трампом и предупреждений Тегерана о новой агрессии.

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