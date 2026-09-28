Трамп заявил о большом прогрессе по итогам встречи с Си Цзиньпином

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США добились «огромного прогресса» по итогам визита в Соединенные Штаты председателя КНР Си Цзиньпина, пишет ТАСС .

«У нас была невероятная встреча с председателем Си Цзиньпином. Она была продолжительной, фактически два дня, только подумайте. Мы добились огромного прогресса», — отметил он.

По его словам, благодаря этой встрече «происходит много чего хорошего», в том числе для американских фермеров.

Си Цзиньпин завершил 25 сентября первый за 11 лет государственный визит в США. Он и Дональд Трамп обсудили торговлю, поставки редкоземельных металлов и развитие искусственного интеллекта. Стороны также затронули украинский кризис, ситуацию на Ближнем Востоке и Корейском полуострове.

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