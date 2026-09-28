Юрист: семья Усольцевых не смогла бы долго скрываться за границей

Заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев рассказал, что семья Усольцевых в случае побега за границу не смогла бы там долго скрываться бесследно, сообщает РИА Новости .

«Ходили версии, что семья Усольцевых могла скрыться за границей. Если семья Усольцевых, допустим, сменила место или страну проживания, то рано или поздно, они будут обнаружены, долго скрываться бесследно они не смогли бы», — сказал юрист.

Он отметил, что в России, а также во многих иных странах работает интеллектуальная система обнаружения разыскиваемых лиц, обмануть которую очень сложно.