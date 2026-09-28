Семейный фестиваль прошел в Наро-Фоминском округе

Высокое синее небо, не по-осеннему жаркое солнце, музыка и смех детей — семейный фестиваль в парк-отеле «Благоречье» прошел 26 сентября ярко и весело, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Приезжали семьями, и развлечения находились для всех возрастов. Пока на сцене выступали артисты местного Дома культуры и чествовали участников «Активного долголетия», выполнивших нормативы ГТО, вокруг вовсю кипела фестивальная жизнь.

Детей ждали пони и контактный зоопарк, а на мастер-классах собирались и взрослые, и дети. Здесь расписывали деревянные фигурки, делали свечи и поделки из природных материалов. Можно было заглянуть к кузнецу, рассмотреть сельскохозяйственную технику, попробовать свежее молоко и выпечку от производителей «Элинара», продегустировать продукцию «Первая свежесть» и, конечно, сфотографироваться у осенних фотозон.

«Семейные ценности, традиции выше всего», — написал генеральный директор холдинговой компании «Элинар» Игорь Куимов на большом плакате у входа. Всех гостей семейного фестиваля поприветствовали заместитель председателя Мосооблдумы Олег Рожнов и председатель окружного Совета депутатов Геннадий Пензов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.