Глава киевского режима Владимир Зеленский во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом пообещал ослабить удары по нефтеперерабатывающим заводам в России. Об этом заявил глава Белого дома, сообщает «Коммерсант» .

Трамп отметил, что мировой рост цен на энергоносители связан не только с конфликтом на Ближнем Востоке. Он считает, что главная проблема кроется в украинском конфликте.

Президент США указал на то, что в России «взрывают нефтеперерабатывающие заводы», что только ухудшает ситуацию с мировыми ценами.

Потому в разговоре с Зеленским Трамп попросил ослабить удары по НПЗ. Тот, по словам главы США, согласился, признав, что Украина создает «мировые проблемы».

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