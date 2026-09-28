Опасная назальная ликворея: когда «насморк» оказывается вовсе не простудой

Выделения из носа не всегда связаны с вирусом, аллергией, гайморитом или сухостью воздуха. В медицинской практике существует опасное состояние, которое долгие годы может имитировать ринит, — назальная ликворея, сообщила РИАМО врач-оториноларинголог, заведующая кабинетом клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Татьяна Кусакина.

«Жидкие, прозрачные выделения из носа, особенно усиливающиеся при наклоне головы вперед, воспринимаются как досадное, но в целом безобидное явление. Однако в некоторых случаях это привычное, на первый взгляд, недомогание может быть симптомом гораздо более серьезного состояния — истечения спинномозговой жидкости, или ликвореи», — заявила Кусакина.

Врач пояснила, что цереброспинальная жидкость (ликвор) представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, которая циркулирует в желудочках головного мозга, субарахноидальном пространстве головного и спинного мозга. Она выполняет множество жизненно важных функций: амортизирует удары, защищая мозг от механических повреждений; обеспечивает «плавучесть» мозга, снижая его эффективный вес и предотвращая сдавливание нервных структур; участвует в обмене веществ, доставляя питательные вещества и удаляя метаболические отходы; поддерживает стабильность внутричерепного давления.

«Различить ликворею и обычный насморк с помощью стандартных методов — задача непростая. Тем не менее своевременно установленный правильный диагноз становится залогом адекватного лечения и профилактики тяжелых осложнений. В основе патологии лежит ликворная фистула — патологический канал, через который истекает ликвор. Она образуется из-за дефекта костных структур и мозговых оболочек», — добавила Кусакина.

Она назвала основные причины формирования фистул: травматические повреждения, оперативные вмешательства в полости носа и на основании черепа (ятрогенные осложнения), спонтанные (самопроизвольные) фистулы.

Насморк или истечение ликвора: почему важен наклон головы?

Особое внимание следует уделить тому, что водянистые выделения из носа, усиливающиеся при наклоне головы вперед, могут быть одним из ключевых признаков ликвореи, отметила эксперт.

«Этот симптом часто вводит в заблуждение, поскольку он очень похож на проявления обычного ринита. Однако механизм возникновения и характер этих выделений при ликворее кардинально отличаются. При простуде или аллергии водянистые выделения из носа представляют собой слизь, вырабатываемую клетками слизистой оболочки носа в ответ на воспаление или раздражение. При ликворее же это не слизь, а непосредственно цереброспинальная жидкость, просачивающаяся через дефект в основании черепа», — добавила она.

По словам медика, наклон головы вперед или вниз приводит к кратковременному повышению внутричерепного давления. Таким образом, если вы замечаете, что прозрачные, водянистые выделения из носа значительно усиливаются именно при наклоне головы, это должно стать серьезным поводом для беспокойства и обращения к специалисту.

«Эта специфическая зависимость от положения тела является одним из наиболее важных дифференциально-диагностических признаков, позволяющих заподозрить ликворею. Важно отметить, что обычный ринит редко имеет такую четкую зависимость от положения головы, хотя при сильном насморке выделения могут усиливаться при любом изменении положения», — сказала Кусакина.

Ключевое отличие заключается в характере жидкости: при ликворее она всегда очень водянистая, прозрачная, без примесей слизи или гноя, часто имеет специфический соленый или сладковатый привкус, который пациенты могут ощущать в задней части глотки. Кроме того, при ликворее часто отсутствуют другие характерные симптомы простуды или аллергии, такие как чихание, зуд в носу, заложенность носа или боль в горле, повышение температуры тела. Это подчеркивает необходимость внимательного анализа всех сопутствующих симптомов, а не только характера выделений, для правильной оценки ситуации.

«Истечение ликвора, или ликворея, является состоянием, требующим немедленного медицинского внимания, и может быть вызвано различными причинами как травматического, так и нетравматического характера», — заключила врач.

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