Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:07

В понедельник в Москве и области прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.