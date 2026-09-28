Небольшой дождь и до +17 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В понедельник в Москве и области прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура днем поднимется до плюс 15 — плюс 17 градусов. Ветер будет дуть северный.
Порывы составят 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — 760 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 6 — плюс 8 градусов. Осадков не будет. Местами возникнет туман.
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