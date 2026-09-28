«Мама, я в беде»: эксперт рассказал, как мошенники обманывают родителей

Запрещать детям пользоваться соцсетями из-за страха, что мошенники подделают их голос, не нужно. Однако стоит дозировать контент, публикуемый в Сети, чтобы им не воспользовались преступники, заявил РИАМО исполнительный директор МОО «Союз отцов» Юрий Соленов.

Мошенническая схема с «Мама, я попал в беду», известна еще с середины 2000-х годов. Тогда жулики, наделенные актерским мастерством, играючи подделывали детские и молодые голоса в разговорах с родителями. Сейчас мошенникам не нужно иметь выдающихся сценических талантов. ИИ умеет почти все.

Для имитации голоса агенту нужен материал. Соленов отметил, что дети с большой охотой публикуют информацию о себе в соцсетях. Родители тоже этим грешат, чтобы поделиться с друзьями фото и видео.

«Для нас это просто моменты жизни. Для мошенника — материал, из которого можно собрать очень убедительную историю. Я не думаю, что решение — полностью убрать детей из социальных сетей. Важно просто понимать цену открытости и не публиковать без необходимости слишком много деталей о ребенке и его повседневной жизни», — сказал Соленов.

Он отметил, что важнейшим остаются теплые доверительные отношения между ребенком и родителями. Последним не нужно запугивать детей тем, что «вокруг одни мошенники». Также родителям нельзя относиться к звонкам от сыновей и дочерей с ожиданием подвоха.

«У семьи должны быть заранее понятные правила на случай чрезвычайной ситуации. Если по телефону звучит просьба срочно перевести деньги, сообщить код или сделать что-то необычное, главное — не принимать решение в состоянии паники. Нужно связаться с ребенком другим способом, позвонить человеку, который может находиться рядом с ним, или воспользоваться заранее оговоренным семейным алгоритмом», — добавил Соленов.

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