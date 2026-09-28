В Атепцеве завершился ежегодный симпозиум скульпторов

Вот уже четвертый год парк-отель «Благоречье» дарит своим гостям удивительную возможность увидеть, как из камня или дерева возникает образ, а замысел приобретает форму. Здесь 26 сентября завершился традиционный симпозиум скульпторов, сообщили в пресс-службе местной администрации.

В течение двух недель мастера создавали свои работы прямо на территории парка. За процессом наблюдали гости: сюда приходили жители с детьми, а скульпторы рассказывали о своих замыслах и работе с материалом.

«Рождение этих скульптур происходит на глазах у людей», — так генеральный директор холдинговой компании «Элинар» Игорь Куимов обозначил одну из главных идей симпозиума. Задача проекта — сделать искусство ближе и понятнее жителям Атепцева и всего Наро-Фоминского округа.

Тема этого года — «Материнство, детство и семья». Среди работ — «Атепцевская Мадонна» Даниила Гельдермана, мастера из Екатеринбурга.

Впервые в симпозиуме участвовал Илья Потанин, молодой скульптор из Сургута. Он представил композицию «Равновесие». «Важно вынести скульптуру из мастерской туда, где ее увидит обычный человек. Произведения, которые появляются в общественном пространстве, порой становятся первой и единственной встречей человека с этим видом искусства», — говорит Илья.

Все созданные во время симпозиума работы пока останутся на территории парк-отеля, а позднее некоторые из них могут найти свое место в общественных пространствах в Атепцеве, продолжив жизнь уже за пределами парка.

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