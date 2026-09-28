В торговом центре в Воркуте локализовали пожар
Спасатели локализовали пожар в торговом центре «Белые ночи» в Воркуте, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Коми.
«Пожар локализован», — говорится в сообщении.
Ранее в торговом центре «Белые ночи» в городе Воркуте Республики Коми произошел пожар.
Площадь пожара составила 430 квадратных метров.
Отмечается, что происходило горение на мансардном этаже здания.
О пострадавших не сообщается. В ликвидации пожара задействованы 12 человек и четыре единицы техники.
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