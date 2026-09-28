В Ленобласти вспыхнул пожар на лакокрасочном заводе
Лакокрасочный завод загорелся в Ленинградской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Пожар произошел в деревне Буяницы Волосовского района.
«На территории лакокрасочного завода горит ангар, площадь пожара уточняется», — говорится в сообщении.
О пострадавших не сообщается. В ликвидации пожара участуют 30 человек и 7 единиц техники.
Ранее на Сахалине загорелся мебельный магазин. Площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров.
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