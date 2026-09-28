USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,97
-0.66 %

В Ленобласти вспыхнул пожар на лакокрасочном заводе

Происшествия

Лакокрасочный завод загорелся в Ленинградской области, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел в деревне Буяницы Волосовского района.

«На территории лакокрасочного завода горит ангар, площадь пожара уточняется», — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. В ликвидации пожара участуют 30 человек и 7 единиц техники.

Ранее на Сахалине загорелся мебельный магазин. Площадь пожара достигла 1,2 тысячи квадратных метров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.