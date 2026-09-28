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Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Аэропорт Внуково начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

Причиной стало введение ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов самолетов. В связи с этим возможны изменения в графике рейсов.

Информацию о статусе рейса следует уточнять через коммуникационные каналы авиакомпаний: онлайн-табло и управление бронированием на сайте, мобильное приложение, кол-центр, чат-бот.

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