В Ярославской области произошло смертельное ДТП

В Ярославской области произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого погиб пожилой водитель, сообщает РЕН ТВ .

По предварительной информации, водитель пытался избежать столкновения и выехал на встречку, после чего столкнулся с автомобилем Subaru.

В результате аварии мужчина 1949 года рождения погиб на месте происшествия. Водитель и пассажиры автомобиля Subaru госпитализированы.

Ранее на 61 км трассы Р-256 «Чуйский тракт» в Новосибирской области произошло лобовое столкновение легковых машин, погибли два человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.