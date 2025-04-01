Украинский беспилотник ударил по газели в Белгородской области, ранен мужчина

Гладков: мужчина ранен после удара дрона ВСУ по «ГАЗели» в Белгородской области

Украинские боевики нанесли удар беспилотником по «ГАЗели» в населенном пункте Казинка Валуйского округа. Мужчина получил ранения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

У мужчины минно-взрывная травма, а также осколочное ранение ноги. Травмированного отвезли в больницу.

У «ГАЗели» есть повреждения колес, кузова и стекол.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили технику НАТО для попытки прорыва укреплений в Белгородской области.