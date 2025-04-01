Украинский беспилотник ударил по газели в Белгородской области, ранен мужчина
Гладков: мужчина ранен после удара дрона ВСУ по «ГАЗели» в Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Украинские боевики нанесли удар беспилотником по «ГАЗели» в населенном пункте Казинка Валуйского округа. Мужчина получил ранения, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
У мужчины минно-взрывная травма, а также осколочное ранение ноги. Травмированного отвезли в больницу.
У «ГАЗели» есть повреждения колес, кузова и стекол.
Ранее сообщалось, что ВСУ бросили технику НАТО для попытки прорыва укреплений в Белгородской области.