В последние дни украинские военные предприняли попытку прорыва приграничных рубежей в Белгородской области, используя западную бронетехнику. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» .

По имеющимся данным, в ходе атаки на линию обороны ВСУ применили бронетранспортёр М113. На опубликованных в Сети кадрах видно, как машина высаживает десант вблизи противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона». Вскоре после этого рядом с бронетранспортёром произошёл взрыв снаряда.

Украинские войска продолжают усиливать давление в районах населённых пунктов Демидовка и Поповка, перебрасывая туда дополнительные штурмовые группы. Однако все их попытки атаковать встречают решительный отпор со стороны российских военных. В настоящий момент ситуация остаётся напряжённой.