Песков ответил, действует ли приказ Путина о моратории на удары по энергетике

Песков: ВС РФ сохраняют паузу в ударах по энергетике Украины

Приказ президента России о временном ненанесении ударов по энергообъектам Украины продолжает действовать, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Российские войска продолжают выполнять указ верховного главнокомандующего, сообщает РИА Новости .

«Приказ Путина относительно моратория действует и исполняется нашими Вооруженными силами», — сказал представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков заявлял, что российские войска продолжают воздерживаться от атак на украинскую энергетику, соблюдая приказ Владимира Путина. Президент заключил соответствующую договоренность во время переговоров с главой США Дональдом Трампом 18 марта.

Минобороны России регулярно сообщает, что украинские войска нарушают договоренности и атакуют российские энергообъекты. ВСУ также наносят удары по объектам международной энергетики, которые расположены на территории РФ.