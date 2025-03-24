Киевский режим, вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, продолжает с помощью БПЛА атаковать энергетическую инфраструктуру в России, в том числе международную, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, в ночь на 24 марта ВСУ с помощью дрона попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Российские средства ПВО перехватили беспилотник в 7 км от объекта.

До этого украинские силы атаковали «Кропоткинскую» 17 февраля. Тогда объект был поврежден, его выводили из эксплуатации, чтобы провести ремонт.

19 марта, после того, как президент РФ Владимир Путин по предложению США приказал временно прекратить удары по украинской энергетической структуре, ВСУ с помощью трех БПЛА атаковали объект КТК в станице Кавказская Краснодарского края.

22 марта ВСУ дважды ударили с применением БПЛА по ГРС «Валуйки» в Шведуновке Белгородской области. 23 марта российские средства ПВО отразили атаку четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму.

Между тем в Кремле отметили, что Путин не менял команду не бить по энергообъектам Украины. Президент РФ не меняет своего решения вопреки нарушениям договоренностей со стороны киевского режима.