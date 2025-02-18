«Транснефть»: станция КТК на Кубани серьезно повреждена из-за атаки БПЛА

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В результате атаки украинских беспилотников расположенная на Кубани нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) получила серьезные повреждения, сообщается на сайте ПАО «Транснефть».

ВСУ ударили по станции с помощью семи беспилотников в ночь на 17 февраля. Дроны были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами.

В результате атаки на объекте разрушена крыша, поражена система пожаротушения ГТУ, повреждены закрытое распределительное устройство и газотурбинная установка. Кроме того, повреждения получили кабели и кабельная эстакада.

Станцию вывели из эксплуатации. Специалисты КТК восстанавливают функционирование нефтепровода, а также принимают меры для недопущения негативных последствий.

Прокачка нефти ведется по аварийной схеме, в обход «Кропоткинской». Как утверждают представители КТК, чтобы устранить последствия атаки, потребуется 1,5-2 месяца. Это может повлиять на снижение объемов прокачки нефти из Казахстана на порядка 30%.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал удар ВСУ по станции КТК атакой по американским компаниям и лично по президенту США Дональду Трампу.