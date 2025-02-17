Нефтеперекачивающая станция КТК вышла из строя из-за атаки беспилотника

сегодня в 11:06

Нефтеперекачивающая станция КТК подверглась атаке вражеских БПЛА. Ее вывели из эксплуатации, сообщает ТАСС .

Прокачка нефти продолжается, но на сниженных режимах в обход нефтеперерабатывающей станции.

О произошедшем КТК известила всех международных акционеров. В том числе информацию донесли до США и Европы.

Ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 90 БПЛА противника. 38 беспилотников ликвидировали над Азовским морем. 24 объекта сбили над Краснодарским краем.