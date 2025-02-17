ВСУ запустили почти 100 беспилотников по России ночью

Ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 90 БПЛА противника. 38 беспилотников ликвидировали над Азовским морем. 24 объекта сбили над Краснодарским краем.

15 беспилотников ликвидировали над Крымом. Семь дронов уничтожили над Черным морем. Еще по два БПЛА сбили над Курской, Ростовской областями. По одному вывели из строя под Белгородом и Брянском.

Помимо этого, уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД» над Азовским морем.

Ранее сообщалось, что во время массированной атаки БПЛА ВСУ в Краснодарском крае пострадала женщина.