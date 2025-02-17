сегодня в 03:18

Женщина пострадала в Краснодарском крае при атаке беспилотников ВСУ

При массированной атаке украинских беспилотников в Краснодарском крае пострадала женщина, сообщает в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«Этой ночью киевский режим совершил массированную атаку БПЛА по территории региона», — написал он.

Предварительно, в результате падения обломков в поселке Ильском Северского района повреждены двенадцать домов.

Пострадавшей женщине оказана первая медицинская помощь.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО уничтожили 6 беспилотников ВСУ над Азовским морем и 3 — над Краснодарским краем.