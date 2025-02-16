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ПВО сбила девять украинских дронов над Кубанью и акваторией Азовского моря

Силы ПВО уничтожили 6 беспилотников ВСУ над Азовским морем и 3 — над Краснодарским краем, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Беспилотники были сбиты в период с 19.50 до 20.45 мск

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА — над акваторией Азовского моря и три — над территорией Краснодарского края», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что при падении обломков беспилотника в Славянске-на-Кубани пострадала 4-летняя девочка.