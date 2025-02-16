На Кубани после атаки БПЛА пострадал 4-летний ребенок
При падении обломков беспилотника в Славянске-на-Кубани пострадала 4-летняя девочка, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ребенка госпитализировали в районную больницу, медики оказывают всю необходимую помощь. В случае необходимости девочку доставят в Краснодар, отметил губернатор.
Обломки беспилотника упали на частные жилые дома, в одном из них повреждено остекление, а во втором — кровля.
Ранее средства ПВО сбили ударный украинский беспилотник над Бердянском Запорожской области, целью которого была гражданская инфраструктура.