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На Кубани после атаки БПЛА пострадал 4-летний ребенок

При падении обломков беспилотника в Славянске-на-Кубани пострадала 4-летняя девочка, сообщил в Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ребенка госпитализировали в районную больницу, медики оказывают всю необходимую помощь. В случае необходимости девочку доставят в Краснодар, отметил губернатор.

Обломки беспилотника упали на частные жилые дома, в одном из них повреждено остекление, а во втором — кровля.

Ранее средства ПВО сбили ударный украинский беспилотник над Бердянском Запорожской области, целью которого была гражданская инфраструктура.