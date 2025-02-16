ВСУ пытались атаковать гражданские объекты в Запорожской области

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Средства ПВО сбили ударный украинский беспилотник над Бердянском Запорожской области, целью которого была гражданская инфраструктура. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«Противник совершил попытку ударов по гражданской инфраструктуре Запорожской области. Наша ПВО сбила БПЛА ударного типа над Бердянском и над акваторией Азовского моря вблизи Бердянска», — заявил Балицкий.

Губернатор Запорожской области попросил местное население сохранять спокойствие и не покидать дома до момента, пока ситуация не стабилизируется. Средствами ПВО отражается вражеская атака, военные выполняют свои прямые обязанности.

Ранее Балицкий сообщал, что представители киевского режима нанесли удар в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС.