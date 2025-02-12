Балицкий: беспилотник ВСУ ударил в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС
Украинские военные нанесли удары беспилотниками по автостоянке Энергодара и территории рядом с Запорожской атомной электростанцией. Атака произошла неподалеку от реактора, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Беспилотник приземлился всего в 300 метрах от объекта. В Энергодаре работают средства противовоздушной обороны ВС РФ.
Жителей города попросили оставаться дома до завершения воздушной тревоги.
Ранее ВСУ ударили дроном по тренажерному центру Запорожской АЭС.