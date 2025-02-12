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Балицкий: беспилотник ВСУ ударил в 300 метрах от реактора Запорожской АЭС

Украинские военные нанесли удары беспилотниками по автостоянке Энергодара и территории рядом с Запорожской атомной электростанцией. Атака произошла неподалеку от реактора, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.