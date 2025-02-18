«Это атака лично по Трампу». Медведев ответил на удар по станции КТК на Кубани

Удар украинских беспилотников по станции Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани — это «тройной удар» по американским компаниям, нефтяному рынку и лично по президенту США Дональду Трампу, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В своем Telegram-канале политик подчеркнул, что атакованная насосно-перекачивающая станция — это часть международного актива.

Медведев отметил, что доля американских компаний в поставках нефти по КТК в 2024 году составила свыше 40%, а совокупная доля вместе с прочим западным бизнесом — более 65%. По мнению зампредседателя СБ, украинские власти намеренно атаковали станцию консорциума, тем самым нанеся удар по активам Соединенных Штатов.

«Перекормленная жирная тварь набросилась на хозяина, который поставил на паузу выдачу корма и даже начал подумывать, не пустить ли надоевшее животное под нож. И тогда от отчаяния тварь решила укусить хозяина и побольнее», — написал Медведев.

Заместитель председателя Совбеза добавил, что из-за атаки на КТК есть риск остановки прокачки нефти и появления дисбаланса на рынке, причем также может подорожать и черное золото. Все это наносит «прямой ущерб американским компаниям», и Киев пошел на такой шаг умышленно, чтобы навредить Трампу, уверен Медведев.

Нефтеперекачивающая станция КТК на Кубани вышла из строя из-за украинской атаки 17 февраля. Прокачка черного золота продолжается, но уже в меньших объемах.

О произошедшей атаке БПЛА и ее последствиях консорциум уведомил международных акционеров, в том числе США и страны Европы.

