Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отменял команды не бить по энергетической инфраструктуре Украины, сообщает ТАСС .

Песков подчеркнул, что президент России не меняет своего решения вопреки нарушениям договоренностей со стороны ВСУ и киевского режима.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у России есть право симметрично ответить на удары ВСУ по энергообъектам. Она напомнила, что были удары по нефтебазе на Кубани, газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, а еще направления украинских беспилотников на жилые дома и соцучреждения.

Например, в результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме. Пострадали люди.

Путин согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США. Его суть заключается в прекращении ударов по энергетическим объектам как со стороны России, так и со стороны Украины. Российский лидер подчеркнул, что это решение должно по итогу привести к долгосрочному миру. На данный момент киевский режим договоренности не выполняет.