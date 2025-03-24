Песков: Путин не менял команду не бить по энергообъектам Украины
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отменял команды не бить по энергетической инфраструктуре Украины, сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что президент России не меняет своего решения вопреки нарушениям договоренностей со стороны ВСУ и киевского режима.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у России есть право симметрично ответить на удары ВСУ по энергообъектам. Она напомнила, что были удары по нефтебазе на Кубани, газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, а еще направления украинских беспилотников на жилые дома и соцучреждения.
Например, в результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме. Пострадали люди.
Путин согласился на 30-дневное перемирие, предложенное США. Его суть заключается в прекращении ударов по энергетическим объектам как со стороны России, так и со стороны Украины. Российский лидер подчеркнул, что это решение должно по итогу привести к долгосрочному миру. На данный момент киевский режим договоренности не выполняет.