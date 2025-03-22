МИД: РФ имеет право симметрично ответить на удары Украины по энергообъектам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что у России есть право симметрично ответить на удары ВСУ по энергообъектам, сообщается на сайте министерства.

«Несмотря на инициированную США договоренность о ненанесении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, которую Киев, казалось бы, официально поддержал, вероломные атаки нацистского режима по российской территории продолжаются», — уточнила Захарова.

Она напомнила, что были удары ВСУ по нефтебазе на Кубани, газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области, а еще направления украинских беспилотников на жилые дома и соцучреждения.

По словам официального представителя МИД, этими действиями Украина снова демонстрирует полную недоговороспособность и отсутствие у нее стремления к достижению мира в конфликте.

Захарова считает, что Украина, как и в 2022 году, сейчас пытается сорвать переговорный процесс.