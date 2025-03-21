Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме
В результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме, сообщил временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Взрыв произошел в доме на улице Горсоветской, 49.
На место происшествия выехали оперативные службы. Информация уточняется.
Момент атаки украинского беспилотника по жилому дому попал на видео.
Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал последствия удара ВСУ по газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа».