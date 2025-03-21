Из-за атаки БПЛА в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме

В результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме, сообщил временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.