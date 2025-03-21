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Ночью украинские войска атаковали газоизмерительную станцию «Суджа», она начала гореть. С помощью данного объекта «голубое топливо» отправляли в ЕС через соседнюю страну, сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram-канале .

После атаки украинских беспилотников на месте ГИС «Суджа» образовался «огненный факел». Его было видно за десятки километров, подчеркнул Котенок.

На опубликованной записи видно, как газоизмерительную станцию охватил сильный пожар.

Ранее в итальянской газете L’Antidiplomatico написали, что освобождение Россией Суджи в Курской области оказалось пощечиной для президента Украины Владимира Зеленского.