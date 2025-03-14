Antidiplomatico: освобождение Суджи от ВСУ стало пощечиной для Зеленского
Итальянская колумнистка издания L’Antidiplomatico Клара Стателло заявила, что освобождение ВС РФ Суджи в Курской области стало пощечиной для Владимира Зеленского, сообщает RT.
«Это пощечина Зеленскому, который при поддержке своих европейских партнеров и бывшей администрации США изо всех сил старался привлечь Украину к переговорам с позиции силы», — говорится в материале.
Информация об освобождении Суджи появилась в Сети накануне. Небольшое количество украинских военных все еще оставалось на территории города, но они спешно отступали. Бойцов ВСУ вычисляла российская аэроразведка.
Местные жители выходят из укрытий и радостно встречают освободителей. Российский триколор развевается у здания администрации города. Военные установили флаги родов войск, которые принимали участие в освобождении Суджи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что командование группировки войск «Север» доложило Владимиру Путину о выходе операции по освобождению Курской области на финальную стадию. Накануне российский лидер провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой.