Украина снова атаковала международный нефтеобъект КТК на Кубани — Минобороны
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Украинский беспилотник ночью 24 марта атаковал кубанскую нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская», принадлежащую международной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК). Дрон удалось сбить российской ПВО, сообщает пресс-служба Минобороны России.
БПЛА перехватили в 7 километрах от «Кропоткинской», являющейся объектом международной энергетической инфраструктуры. Обломки дрона упали около железнодорожной станции «Кавказская».
В предыдущий раз армия Украины совершала атаку на «Кропоткинскую» 17 февраля. Из-за атаки энергообъект был выведен из эксплуатации для ремонта.
Минобороны подчеркнуло, что вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, украинские войска продолжают готовить и проводить атаки на энергоинфраструктуру в России, в том числе международную.
Ранее Украина атаковала энергообъект в Краснодарском крае спустя несколько часов после того, как президент России Владимир Путин согласился временно прекратить удары по энергетической инфраструктуре Киева. Позже Киев устроил новую провокацию, взорвав газоизмерительную станцию «Суджа».