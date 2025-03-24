Минобороны обвинило Украину в новой атаке на международный нефтеобъект КТК

БПЛА перехватили в 7 километрах от «Кропоткинской», являющейся объектом международной энергетической инфраструктуры. Обломки дрона упали около железнодорожной станции «Кавказская».

В предыдущий раз армия Украины совершала атаку на «Кропоткинскую» 17 февраля. Из-за атаки энергообъект был выведен из эксплуатации для ремонта.

Минобороны подчеркнуло, что вопреки заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, украинские войска продолжают готовить и проводить атаки на энергоинфраструктуру в России, в том числе международную.

Ранее Украина атаковала энергообъект в Краснодарском крае спустя несколько часов после того, как президент России Владимир Путин согласился временно прекратить удары по энергетической инфраструктуре Киева. Позже Киев устроил новую провокацию, взорвав газоизмерительную станцию «Суджа».