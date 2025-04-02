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Минобороны: Украина снова нарушила энергоперемирие и атаковала Курскую область

Украина снова нарушила договоренности об энергетическом перемирии и атаковала объекты в Курской области. В результате удара по энергоинфраструктуре у более чем 1,5 тысячи потребителей пропало электричество, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

2 апреля в 02:11 украинский беспилотник атаковал подстанцию в районе населенного пункта Клюква Курской области. Объект принадлежит филиалу ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго». Из-за налета БПЛА отключился трансформатор, после чего электричество пропало у свыше 1,2 тысячи людей.

Через час после первой атаки ВСУ вновь обстреляли этот энергообъект. В результате удара оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии, после чего более 300 жителей Курского района остались без света.

«На фоне заявлений различных представителей киевского режима, начиная с (президента Украины Владимира — ред.) Зеленского, о соблюдении ограничений на удары по энергообъектам России, ВСУ планомерно наносит удары с применением БПЛА и артиллерийских систем по российской энергетической инфраструктуре», — заявило оборонное ведомство.

Накануне Минобороны России заявляло, что ВС Украины снова нарушили энергоперемирие и атаковали объекты в Белгородской и Запорожской областях.