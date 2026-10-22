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Путин назвал утраченные Киевом территории историческими землями России

Политика

Президент РФ Владимир Путин заявил, что утраченные Киевом земли — это не «их территория», а исторические земли России, сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что Киеву неуместно говорить о каких-либо территориальных потерях. Жители Донбасса и Новороссии с помощью голосования выбрали воссоединение с Россией.

Путин добавил, что Москва выступает за мирное разрешение конфликта. Она готова возобновить трехсторонние контакты по Украине, чтобы добиться окончательного мирного соглашения, а не для приостановки боевых действий.

Новые трехсторонние переговоры будут посвящены достижению договоренности по обеспечению безопасности России и Украины в будущем, как отметил Путин.

Президент добавил, что Россия будет следить, как будет развиваться ситуация по теме урегулирования на Украине в ближайшее время.

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