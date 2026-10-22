Начальница отдела московской поликлиники перехитрила гадалку-мошенницу прямо во время «магического обряда» и сдала ее полиции, сообщает «112» .

58-летняя москвичка Елена С. работала в своем кабинете, когда туда заглянула незнакомка. Она представилась гадалкой и заявила, что на женщине и ее дочери лежит порча. Также колдунья пообещала пообещала наладить личную жизнь последней.

Изначально незнакомка попросила за свои услуги 60 тысяч рублей, а после торга снизила цену до 37 тысяч. Гадалка велела Елене никому не звонить и не сообщать о ней.

Москвичка оставила телефон в кабинете и отправилась снимать деньги в банкомате. По дороге она заподозрила неладное. Женщина все-таки сняла наличные, но попросила коллегу вызвать полицию, а сама вернулась к гадалке.

Незнакомка совершила некий обряд, помахала руками, выхватила купюры и спрятала в сумку. В этот момент в кабинет нагрянула полиция. Правоохранители изъяли у гадалки деньги.

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