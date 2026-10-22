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Умер актер из фильма «Мы из будущего» Андрей Терентьев

В возрасте 44 лет скончался актер Андрей Терентьев. Он прославился, сыграв Спирта в фильме «Мы из будущего», сообщает SHOT .

Актер умер в ночь с 19 на 20 октября. У него остановилось сердце. Похороны пройдут в пятницу в Санкт-Петербурге.

Помимо «Мы из будущего», актер снялся в других популярных российских кинопроектах. Среди наиболее известных работ — «Горюнов», «Высокие ставки» и «Такая работа».

Инесса Юрченко, генеральный продюсер и сооснователь кинокомпании «Триикс Медиа», отметила, что актер блестяще играл в проектах студии, таких как «Реализация», «Подсудимый», «Филин», «Крылья империи», «Первый отдел», «Солнцепек» и т. д.

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